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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

15.02.2022 16:37
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK/PYD/ YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri ve yurda giriş yaptıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu ile PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

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Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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