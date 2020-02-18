Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli merkezli üç ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, System.String[]

Kocaeli merkezli üç ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kocaeli, Hatay ve İstanbul'da 12 ve 14 Şubat'ta düzenlediği operasyonlarda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu bir şüpheli de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Üzerlerinde ve ikametlerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüphelilerden bazılarının, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenilmişti.

Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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