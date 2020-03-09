Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına önceki yıllarda kırsal alanda faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliye yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Sinan" kod adlı D.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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