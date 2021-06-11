KOCAELİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.Y., Ç.B. ve F.T.'nin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıklarını belirledi. Kocaeli'nin Dilovası, Körfez ve Kartepe ilçelerinde yaşadığı tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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