Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şahsa 15 Ağustos Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun neticesinde şahıslar gözaltına alındı. Ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla şahıslar adliyeye sevk edildi. 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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