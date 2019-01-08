Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de PKK Operasyonu

Kocaeli'de PKK Operasyonu

51 dakika önce

KOCAELİ'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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KOCAELİ'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına  alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Y.E., E.Ö., D.K., F.T., M.Ö., M.B. ve N.D.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Y.E., E.Ö., D.K., F.T. ve M.Ö. gözaltına alındı. M.B. ve N.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:07 Kaynak: DHA

PKK, Kocaeli, Güncel
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