Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede

Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede

49 dakika önce

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün'ün de bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede, System.String[]
KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün'ün de bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün İzmit, Darıca ve Gebze'de düzenlediği operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9'u gözaltına aldı. Şüpheliler, HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün ile S.O., V.K., E.K., Ç.K., K.B., Z.T., Ö.U. ve Ö.E.'nün evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, flama, yasak yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ve yakınlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek vermek, terörist başının yakalanışının yıl dönümü olan 15 Şubat öncesinde kitleye motivasyon sağlamak, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü mensuplarına destek olmak için kamuoyu oluşturulması eylemlerini organize edip yönlendirmek amacıyla sosyal medyayı kullandıkları iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında A.Z.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:38 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Kocaeli, Güncel
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