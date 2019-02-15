Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede

Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede

40 dakika önce

Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyedeKocaeli'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün'ün de bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede, System.String[]
Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyede

Kocaeli'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün'ün de bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün İzmit, Darıca ve Gebze'de düzenlediği operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9'u gözaltına aldı. PKKKCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla düzenlenen açlık grevine destek olmak, terörist başının yakalanma yılı olan 15 Şubat öncesinde kitleye motivasyon sağlamak amacıyla cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü mensuplarına destek olunması, kamuoyu oluşturulması için eylemleri organize eden ve yönlendiren, bu yönde sosyal medyayı kullandıkları iddia edilen HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün ile S.O., V.K., E.K., Ç.K., K.B., Z.T., Ö.U. ve Ö.E. evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel doküman, flama, yasak yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan A.Z.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:43 Kaynak: DHA

PKK, Kocaeli, Güncel
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