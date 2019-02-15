Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede
40 dakika önce
Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyedeKocaeli'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün'ün de bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
'de PKK
operasyonunda 9 kişi adliyede
Kocaeli'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP
Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün'ün de bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin önceki gün İzmit
, Darıca
ve Gebze
'de düzenlediği operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9'u gözaltına aldı. PKKKCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
'a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla düzenlenen açlık grevine destek olmak, terörist başının yakalanma yılı olan 15 Şubat öncesinde kitleye motivasyon sağlamak amacıyla cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü mensuplarına destek olunması, kamuoyu oluşturulması için eylemleri organize eden ve yönlendiren, bu yönde sosyal medyayı kullandıkları iddia edilen HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün ile S.O., V.K., E.K., Ç.K., K.B., Z.T., Ö.U. ve Ö.E. evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel doküman, flama, yasak yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi. Polis
ekipleri operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan A.Z.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:43 Kaynak: DHA
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