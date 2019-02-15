Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede (2)
13 dakika önce
4 KİŞİ TUTUKLANDIAdliyeye sevk HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Akgün, K.B., Z.T. ve S.O. tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Akgün, K.B., Z.T. ve S.O. tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:10 Kaynak: DHA
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