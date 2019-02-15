Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede (2)

Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede (2)

13 dakika önce

4 KİŞİ TUTUKLANDIAdliyeye sevk HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Akgün, K.B., Z.T. ve S.O. tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede (2), System.String[]
4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Akgün, K.B., Z.T. ve S.O. tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:10 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Öğretmeni Kaçıran 5 Kişi, Gözaltına Alındı Eski Sevgilisi Tarafından Kaçırılan Kadın Öğretmen, Müge Anlı Sayesinde Bulundu

Rus Sberbank, Denizbank'ı Yılın İlk Çeyreğinde Satmayı Planlıyor Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:23:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de PKK Operasyonunda 9 Kişi Adliyede (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]