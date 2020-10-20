Son dakika! PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli adliyede - Son Dakika

Son dakika! PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli adliyede
20.10.2020 14:41
Son dakika haber: Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/ YPG üyesi oldukları iddiasıyla Körfez ilçesinde 13 Ekim'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan, örgütte üst düzey yöneticilik yaptığı belirlenen W.M. ile M.A, R.İ. ve C.O'nun, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesine getirilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.
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