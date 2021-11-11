KOCAELİ'DE, PKKYPG TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI - Son Dakika

KOCAELİ'de, jandarmanın operasyonu ile PKK YPG terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'de silahlı çatışmalara katıldığı belirlenen M.H. yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKKYPG terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'de örgüt adına silahlı çatışmalara katıldığı belirlenen M.H.?nin Kocaeli'de olduğunu belirledi. Suriye'nin Haseke bölgesinde askeri ve siyasi yönde eğitimler aldığı belirlenen M.H., jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği ve İzmir üzerinden Avrupa'ya kaçmayı planladığı tespit edilen M.H, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.