Kocaeli'de plajlar yaza hazırlanıyor - Son Dakika

Kocaeli'de plajlar yaza hazırlanıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan plajlar, yapılan temizlik çalışmaları ile yaz mevsimi için hazırlanıyor.

Kocaeli'nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra ilçesindeki sahiller, sıcak aylarda vatandaşların ilgisini çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu sene korona virüs salgını nedeni ile yoğunluk yaşanmaması öngörülse de plajlarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Yaklaşan yaz sezonu öncesinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kandıra sahillerindeki mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu kadınlar plajlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında plajların kum ve çöp temizliği yapılıyor. Kontrolleri ve bakımları yapılan soyunma ve duş kabinlerinin kurulumu gerçekleştiriliyor. Ayrıca plajlarda bakım gerektiren sosyal donatılarda da onarımlar yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra ilçesinin yanı sıra diğer ilçelerdeki plajlarda da bakım ve temizlik yapıyor.