Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

22.04.2022 16:26
Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının üretim bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın büyümeden çalışanlar tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen fabrika çalışan Murat M'ye sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikada üretimin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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