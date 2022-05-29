Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

29.05.2022 10:41
Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pelitli Mahallesi'nde bir plastik fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Plastik fabrikası alevlere teslim oldu! İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerinde Plastik fabrikası alevlere teslim oldu! İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerinde Kocaeli'de fabrika yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor Kocaeli'de fabrika yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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