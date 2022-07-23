Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

23.07.2022 01:15
Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarında seyreden PLÖ MS 999 yabancı plakalı otomobil, Köse Sokak istikametinde kavşağa çıkan polis aracına çarptı.

Polis aracı ışıkta bekleyen 41 T 275 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi.

Kazada, polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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