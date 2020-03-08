Kocaeli'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı - Son Dakika

Kocaeli'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

37 dakika önce

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurduğu kadın sürücülere ve yolculara çiçek verdi.

Kocaeli'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı, System.String[]

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurduğu kadın sürücülere ve yolculara çiçek verdi.

İl genelinde bazı noktalarda uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, kadın sürücülere sürpriz yaptı.

Denetim için durdurulduğunu düşünen kadın sürücüler, polisin kendilerini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Araçları durduran polisler, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.

Kadın sürücüler, ekiplerin bu hareketinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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