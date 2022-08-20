Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

20.08.2022 17:59
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 4 ilçede yapılan operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 4 ilçede yapılan operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde, İzmit, Başiskele, Gölcük ve Gebze ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 16 şüpheli şahıs yakalınerken, 16,80 gram esrar, 71 gram metamfetamin, 77 gram sentetik kannoabinoid, 7 kök kenevir bitkisi, 7 sentetik hap, 3 hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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