Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

03.09.2022 11:15
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda onlarca gram uyuşturucu ve 247 kök hint keneviri ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda onlarca gram uyuşturucu ve 247 kök hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit, Gölcük, Kartepe ve Gebze ilçelerinde 8 farklı yerde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 247 kök hint keneviri bitkisi, 583 gram esrar, bin 1 ecstasy, 15 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 1 gram eroin, 1 av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken yakalanan 22 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika
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