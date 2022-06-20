Kocaeli'de polis merkezinde çıkan arbedede vurulan şüpheli hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, polis merkezinde polisin silahını alması üzerine çıkan arbedede vurulan yabancı uyruklu şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Gebze ilçesinde bulunan bir hastanede yabancı uyruklu A.T'nin bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri tarafından yakalanan A.T, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, polis merkezinden ayrıldığı sırada polis memuruna arkadan saldırarak silahını alması üzerine arbede yaşandı.

Arbede sırasında şüphelinin silahı ateşlemesi sonucu komiser yardımcısı K.K, seken mermi çekirdeğinin parçasının sağ ayak bilek kısmından isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

Komiser yardımcısı K.K, ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli A.T'nin ise kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor.