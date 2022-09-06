Kocaeli'de 67 kilo 901 gram eroin yakalandı: 13 tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de 67 kilo 901 gram eroin yakalandı: 13 tutuklama

06.09.2022 12:48
Kocaeli'de 67 kilo 901 gram eroin yakalandı: 13 tutuklama

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde 67 kilo 901 gram eroin ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde 67 kilo 901 gram eroin ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de güvenlik güçlerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yaklaşık bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde; 14 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 235 gram metamfetamin, 2 sentetik ecza, bin 14 ecstasy hap, 67 kilo 901 gram eroin, 260 gram skunk, 800 kök kenevir bitkisi, 7 bin 378 gram esrar, 3 tabanca, 17 fişek, 1 tüfek, 2 terazi, 5 bin 240 TL para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili yakalan şahıslardan 13 kişi tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 67 kilo 901 gram eroin yakalandı: 13 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 67 kilo 901 gram eroin yakalandı: 13 tutuklama - Son Dakika
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