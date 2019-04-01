Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Polis ve Jandarmadan Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Kocaeli'de Polis ve Jandarmadan Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

17 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de Polis ve Jandarmadan Uyuşturucu Tacirlerine Darbe, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de İl Emniyet ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine darbe vurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ve polis ekiplerince son bir ayda uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 609 gr esrar, 3 gr eroin, 495 adet ecstasy hap, 126 gr metamfetamin, 686 gr sentetik kannobinoid ve 260 gr skunk ele geçirildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:26 Kaynak: İHA

Jandarma, Polis, Kocaeli, 3. Sayfa
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