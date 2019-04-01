Kocaeli'de Polis ve Jandarmadan Uyuşturucu Tacirlerine Darbe
17 dakika önce
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli
'de polis ve jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli'de İl Emniyet ve Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine darbe vurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ve polis ekiplerince son bir ayda uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 609 gr esrar, 3 gr eroin, 495 adet ecstasy hap, 126 gr metamfetamin, 686 gr sentetik kannobinoid ve 260 gr skunk ele geçirildi. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:26 Kaynak: İHA
Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi
Sancaktepe'de Taşlı Sopalı Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek