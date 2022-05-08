Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

08.05.2022 03:08
Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapan sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapan sürücü gözaltına alındı.

Karabaş Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y. yönetimindeki 35 BMV 53 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmaya başladı.

Aşırı sürat yapan E.Y, aracıyla Şehit Rafet Karacan Bulvarı Kandıra kavşağı mevkisinde kaldırıma çıkarak trafik ışığına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, gözaltına alındı.

Kocaeli'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
Kocaeli'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
Kocaeli'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
Kocaeli'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı Çankırı'da 166 adet sentetik hap ele geçirildi Çankırı'da 166 adet sentetik hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti
00:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:49 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 03:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement