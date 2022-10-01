Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan çalıntı araçtaki 3 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde seyreden 41 AGT 554 plakalı otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti.
Ekipler, araçtaki 3 kişiye "dur" ihtarında bulundu, ancak şüphelilerin durmaması nedeniyle otomobil takibe alındı.
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından araç, D-100 kara yolu yan yol Ovacık Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta arama yapan polisler, şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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