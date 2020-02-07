Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 765 şişe kaçak alkol çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 765 şişe kaçak alkol çıktı - Son Dakika

Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 765 şişe kaçak alkol çıktı

6 saat önce

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 765 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 765 şişe kaçak alkol çıktı, System.String[]

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 765 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kaçak alkol taşıdığı belirlenen bir araca operasyon düzenlendi. Başiskele ilçesinde durdurulan araçta polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda 765 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan C.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
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