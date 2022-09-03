KLİMA SÖKÜLÜNCE 67 KİLO 900 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KLİMA SÖKÜLÜNCE 67 KİLO 900 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

03.09.2022 13:33

KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada klimanın arkasındaki bölüme gizlenen 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada klimanın arkasındaki bölüme gizlenen 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı minibüsü durdurdu. Emniyet müdürlüğünün garajına çekilen minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile arama yapıldı. 'Talisca' nın tepki vermesi üzerine gıda firmasına ait minibüsün kasasındaki klima söküldü. Klimanın arkasındaki bölüme konulan 135 paket halindeki 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.

SES SİSTEMİNİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin bir başka operasyonunda ise TEM Otoyolu'nda takibe alınan kargo kamyonu durduruldu. Kamyonun kasasında bulunan kargolar indirildi. Yapılan aramada narkotik köpeği ses sisteminin bulunduğu kutunun önünde tepki verdi. Ses sistemi söküldüğünde içerisinden 1 kilo 620 gram esrar çıktı. Polis kimliği belirlenen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Narkotik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KLİMA SÖKÜLÜNCE 67 KİLO 900 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KLİMA SÖKÜLÜNCE 67 KİLO 900 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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