Narkotik ekiplerinin bir başka operasyonunda ise TEM Otoyolu'nda takibe alınan kargo kamyonu durduruldu. Kamyonun kasasında bulunan kargolar indirildi. Yapılan aramada narkotik köpeği ses sisteminin bulunduğu kutunun önünde tepki verdi. Ses sistemi söküldüğünde içerisinden 1 kilo 620 gram esrar çıktı. Polis kimliği belirlenen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KLİMA SÖKÜLÜNCE 67 KİLO 900 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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