Kocaeli'de polisler yangından zarar gören ağaçlık alanda fidan dikti - Son Dakika

"Bu gayret söndürdü, bu birliktelik yeşertecek" sloganıyla yapılan etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun katılımıyla 700 fidan toprakla buluşturuldu.

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