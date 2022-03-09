Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı - Son Dakika
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Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı

09.03.2022 00:05

Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, bazı marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağların raflarda olmadığını gördü.

Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, bazı marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağların raflarda olmadığını gördü. Yapılan incelemelerde, 5'er litrelik yağların depolarda koliler halinde bekletildiği ortaya çıktı.

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyatların artacağı yönündeki iddiaların ardından stokçuluğun önüne geçebilmek için marketlere yönelik denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile ilçe genelindeki zincir marketleri denetleyen zabıta ekipleri, bazı marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağların raflarda olmadığını gördü. Bunun üzerine depoları inceleyen ekipler, 5'er litrelik yağların depolarda koliler halinde bekletildiğini tespit etmesinin ardından, markete yönelik tutanak tuttu. Bir market yetkilisi ise depodaki ayçiçek yağlarının aktüel ürünler olduğunu belirterek, 29 Mart'ta satışa sunacaklarını söyledi. Ekipler, haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşı mağdur eden marketlere ağır yaptırım uygulanacağını belirtti.

Ayrıca ekipler, marketlerdeki ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını denetledi. Bazı marketlerde raf ve kasa fiyatlarının eşleşmediği de tespit edilirken, ekmek gramajları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde tek tek incelendi. Kurallara uymayan marketler hakkında işlemler başlatılırken, denetimlerin bundan sonra da sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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Zabıta Müdürlüğü, Dilovası, Kocaeli, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı - Son Dakika
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