Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Rahatsız Edici Koku Ekipleri Harekete Geçirdi

Kocaeli'de Rahatsız Edici Koku Ekipleri Harekete Geçirdi

56 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu Otoyolu'ndan çıkan bir tankerden koku geldiği şüphesi üzerine yapılan incelemede, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı.

Kocaeli'de Rahatsız Edici Koku Ekipleri Harekete Geçirdi, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu Otoyolu'ndan çıkan bir tankerden koku geldiği şüphesi üzerine yapılan incelemede, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında sabaha karşı rahatsız edici koku olduğu yönünde gelen ihbar doğrultusunda AFAD, itfaiye, polis ve İZGAZ ekiplerinin olay yerine intikal ettiği kaydedildi.

Olay yerindeki polis ekibinin kokunun Anadolu Otoyolu'ndan çıkan bir tankerden kaynaklanmış olabileceği bilgisiyle AFAD'ın otoyol çıkışında kimyasal tespit cihazıyla ölçüm yaptığı belirtilen açıklamada, "Ölçüm sonucu değerlerde bir problem tespit edilemeyince otoyol çıkışındaki dereden numune alınarak madde tespiti analizi yapıldı. Ölçüm ve analizler neticesinde herhangi bir olumsuz değere rastlanmadı. Peronda bulunan bir vatandaş etkilenerek Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre vatandaşın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı Dengesini Kaybeden Akrabasının Üzerine Düştüğü 11 Aylık Bebek Can Verdi

Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:16:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Rahatsız Edici Koku Ekipleri Harekete Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]