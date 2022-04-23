Kocaeli'de refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ticari aracın refüje çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden M.G. idaresindeki 52 LH 304 plakalı hafif ticari araç, Çayırova sapağı yol ayrımında refüje çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polisi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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