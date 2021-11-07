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Kocaeli'de refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı

07.11.2021 19:53
Kocaeli'de refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Murat A. idaresindeki 34 BC 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak durabilen otomobildeki Dilara A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde alkol sınırını aştığı belirlenen otomobil sürücü, ehliyetine el konularak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı
Kocaeli'de refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı
Kocaeli'de refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı
Kocaeli'de refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı

Atatürk Caddesi, Otomobil, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı - Son Dakika


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