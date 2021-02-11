Kocaeli'de rekor seviyede büyüyen firma ihracatını artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Kocaeli'de rekor seviyede büyüyen firma ihracatını artırmayı hedefliyor

11.02.2021 11:05
Kocaeli'de rekor seviyede büyüyen firma ihracatını artırmayı hedefliyor, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çelik, mekanik ve elektrik alanında satış yapan firma, bu yıl üretimin yüzde 60'lık kısmını ihraç ederek ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamayı hedefliyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çelik, mekanik ve elektrik alanında satış yapan firma, bu yıl üretimin yüzde 60'lık kısmını ihraç ederek ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamayı hedefliyor.

Hayrettin Olgun ve Harun Karaosmanoğlu tarafından 1998 yılında İzmit Sanayi Sitesi'nde 1000 metrekarelik tesiste çelik sektöründe faaliyetine başlayan firma, mekanik ve elektrik alanına da girdi.

Zamanla büyüme oranı, üretim ve istihdamını artıran firma, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yarı açık ve kapalı 16 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada, başta Avrupa olmak üzere ABD ve Rusya gibi 12 ülkeye çelik, elektrik ve endüstriyel ekipman ihracatı yapar hale geldi.

2016-2018 döneminde yüzde 1323,4'lük büyüme oranı yakalayan şirket, geçen yılın sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) belirlenen "En Hızlı Büyüyen 100 Şirket" listesinde 8. sırada yer almayı başardı.

"Aynı kalite standartlarında büyümeye devam etmek istiyoruz"

Olmetsan Metal firmasının fabrika müdürü Emrah Yetiş, AA muhabirine, Türk işçisi ve mühendisinin kaliteli işlerini sektöre yansıttıklarını, müşterilere kaliteli ve hızlı şekilde hizmet verdiklerini söyledi.

Bu sayede iş hacimlerinin arttığını, personel sayısını 68'den 290'a çıkardıklarını anlatan Yetiş, "Hedefimiz, aynı kalite standartlarında büyümeye devam etmek. Hiçbir başarı tesadüf değildir. TOBB tarafından belirlenen 'En Hızlı Büyüyen 100 Şirket' listesinde 2016-2018 döneminde yüzde 1323,4 oranında büyüdük. Yeni üretim tesisine geçtik. Sürdürülebilir bir kalite ve sistem kurduğumuz için sürekli iş hacmimiz arttı." diye konuştu.

"En Hızlı Büyüyen 100 Şirket" listesinde 8. sırada yer almanın kendilerini motive ettiğini dile getiren Yetiş, personelin aynı motivasyonla çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

"İhracat kapasitemizi artırmak istiyoruz"

Yetiş, üretimin yüzde 40'ını ihracata ayırdıklarını, kapasiteyi artırmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bununla ilgili altyapı ve teknik çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de teknolojik altyapı, ekipman ve makine sektörü hızlı ilerliyor. Türkiye'de artık pek çok makine üretilebiliyor. Çelik sektöründe Çin, hammaddesi ucuz olan bir ülke. Şu anda salgın dolayısıyla Çin'de hem nakliye hem de işçilik biraz zorlaştı. Ülkemizin de jeopolitik olarak merkez konumda yer almasından ötürü Türkiye'ye olan ilgi artıyor. Bu durum yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor.

Türkiye'de teknolojik altyapının güçlenmesi, dünya standartlarında üretim yapılmasından dolayı yabancı yatırımcı ülkemize gelmek istiyor. Bunu bize gelen yabancı müşterilerimizden anlıyoruz. 2021 yılı için görüştüğümüz yabancı firmalarla projelendirme ve dizayn çalışması yapıyoruz. 2021 yılında fabrika kapasitemizin yüzde 60'ını ihracat odaklı öngörüyoruz."

Yetiş, kapasite artırıp, aynı tempoda altyapılarını güçlendirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Hedefimiz, sağladığımız istihdamı artırmak ve ülkemize daha fazla katma değer sağlamak. Bu başarı, bizi daha da çok motive ediyor." şeklinde konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Kocaeli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de rekor seviyede büyüyen firma ihracatını artırmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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