Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı - Son Dakika

Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı

20.11.2020 21:35
Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı, System.String[]

Kocaeli'de korana virüse yönelik yeni önlemler kapsamında saat 20.00 itibari ile kapsamında bazı iş yerleri kapanırken bazıları ise paket servis hizmetine geçti.

Kocaeli'de korana virüse yönelik yeni önlemler kapsamında saat 20.00 itibari ile kapsamında bazı iş yerleri kapanırken bazıları ise paket servis hizmetine geçti.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile yeni korona virüs tedbirleri kapsamında 20 Kasım saat 20.00'den itibaren restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yeme içme yerleri paket servis ve gel al hizmeti ile çalışmaya başladı. Uygulanan kısıtlama öncesi Kocaeli'de kafe, restoran, pastane gibi işletmelerde yoğunluk yaşandı. İşletme sahipleri vatandaşa evlerinde alacakları paket servis ile restoran hizmeti sunmayı hedefliyor.

Ellerinden geldiğince vatandaşa restorandaymış gibi paket servis hizmeti vereceklerini söyleyen işletme sahibi İbrahim Çoban, "Bugünden itibaren belirli yasaklar var. Bizi tabi ki olumsuz etkiliyor ama olumlu yanından bakacak olursak halkımızın sağlığı için, güvenliği için, bunlar gerekli olduğu için bu yasaklar geliyor. Paket servisle devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar hizmetimizi en iyi şekilde burada restoranda oluyormuş gibi insanlara, halkımıza en iyi şekilde paket halinde devam edeceğiz. Tabi ki olumsuz olarak işlerimizi ciddi şekilde etkileyecek" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı

İçişleri Bakanlığı, 20 Kasım, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı - Son Dakika


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