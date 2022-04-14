Kocaeli'de restoranda işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Kocaeli'de, restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Zekeriya Ş, Bahadır Y. ve Muharrem Ş. ile tutuksuz sanıklar S.K. ve G.K. katıldı. Duruşmada maktul Birol Kibar'ın eşi Ayşe Kibar ile kızı Beyda Kibar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İddianame ve eklerinin okunmasının ardından savunmaları yapmaları için sanıklara söz verildi.

Sanık Zekeriya Ş, olay günü Muharrem Ş, Bahadır Y. ve kız arkadaşlarıyla söz konusu işletmeye gittiklerini, daha sonra Kibar'ın geldiğini söyledi.

Kibar'ın kendilerine ikramlarda bulunduktan sonra masadan ayrıldığını anlatan Zekeriya Ş, bir süre sonra Ferdi Ferit B'nin masaya gelerek ısrarla Kibar'ın kendisini çağırdığını söylemesi üzerine odasına gittiğini kaydetti.

Zekeriya Ş, içeri girdiği şifreli kapının daha sonra kilitlendiğini dile getirerek, "Birol Kibar, Murat K. ile görüntülü bir şekilde konuşuyordu. Ben de Murat K'ye 'Merhaba' dedim. Hal hatır sorduğum esnada dışardan tartışma sesi duydum. Gelen seste, 'Kapalı kapılar ardında ne konuşuyorsunuz?' diyorlardı." dedi.

Devamında Yusuf C. ve ağabeyi Muharrem Ş'nin içeri gelerek kendisini çağırdığını aktaran Zekeriya Ş, şöyle devam etti:

"Ben de 'Tamam abi kalkalım.' dedim, kapıya çıktım. Kapıya çıktığımda Bahadır ile Ferdi arasında münakaşa vardı. Ferdi, Bahadır'a küfürler ediyordu. Ferdi'yi düzgün konuşması konusunda uyardım ancak Bahadır dayanamadı Ferdi'ye hamle yaptı. Bahadır'ı tutup yanıma çektim. 'Abilerimiz var, neden böyle yapıyorsun?' dedim. Devamında maktul bize ateş etti. 'Öldüreceğim sizi.' şeklinde ifadelerde bulundu. Bahadır'ın vurularak yere düştüğünü gördüm. Birol Kibar bu şekilde ateş edince ne olduğunu şaşırdım. Abim sol tarafımda duruyordu. Can havliyle abimin belinde taşıdığını bildiğim silahı aldım. Bu esnada Birol Kibar, 'Öldüreceğim sizi.' şeklinde ifadelerde bulunarak bana ateş etti. Vurulduktan sonra yere düşerken Birol Kibar'a ateş ettim."

Yere düştüğünde Ferdi B'nin kaçtığı yönden birilerinin daha ateş ettiğini belirten Zekeriya Ş, "Bu şahıslara doğru ateş ettim. Bu esnada Ferdi kaçıyordu. Devamında ben, Muharrem ve Bahadır toparlanıp oradan ayrıldık. Ayrılırken arkamızdan silah sesleri geliyordu." şeklinde konuştu.

Zekeriya Ş, bir süre sonra polislerin kendilerini gözaltına aldığını belirterek, "Kibar ailesi görüştüğümüz bir aileydi. Murat ve Birol ile herhangi bir husumetimiz yoktu. Neden böyle oldu bilmiyorum. Anlattığım dışında atfedilecek herhangi bir suçlamayı kabul etmem. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Can korkusuyla kim ne yapıyordu tam olarak göremedim"

Sanık Muharrem Ş. de mekandan ayrıldıkları sırada arbede yaşandığını dile getirerek, "Can korkusuyla kim ne yapıyordu, tam olarak göremedim. Zaten karanlık bir ortamdı." dedi.

Silah seslerinin bir anda kesildiğini, yaralı Zekeriya Ş. ve Bahadır Y. ile dışarı çıktıklarını anlatan Muharrem Ş, "Çıkar çıkmaz 112'yi aradım. Yaralılar, kızlarla otobüse bindi. Ben olay yerinde kaldım, gelen polislere teslim oldum. Anlattığım dışında bir suçlamayı kabul etmem. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu

Sanık Bahadır Y. ise Zekeriya Ş. odadan dışarı çıkarken kendisine küfür eden Ferdi B'ye dayanamayıp kafa attığını belirterek, aralarında arbede yaşandığını, bu sırada Birol Kibar'ın "Hepinizi öldüreceğim, kardeşime nasıl vurursunuz." diye bağırdığını söyledi.

Kibar'ın daha sonra kendilerine doğru ateş açtığını iddia eden Bahadır Y, "Kafamı kaldırıp bakamadım, Zekeriya'nın ateş ettiği anı dahi göremedim. Silah sesleri kesilip kafamı kaldırdığımda Zekeriya'nın yerde olduğunu gördüm. Muharrem Ş. ile Zekeriya'nın koluna girip oradan ayrıldık." şeklinde konuştu.

Bahadır Y, Zekeriya Ş. sayesinde hayatının kurtulduğunu dile getirerek, tahliyesini talep etti.

Maktul Birol Kibar'ın eşi Ayşe Kibar, olayı görmediğini ancak sanıkların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Ortada bir cinayet söz konusudur. Üç kızım var, üçü de mağdur durumdadır." dedi.

Tanık olarak dinlenilen, olayın gerçekleştiği işletmenin sahibi M.K, o dönem Birol Kibar'ın işletmeye ortak olması konusunda bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Olay günü rahatsızlığı nedeniyle mekana gelecek Muharrem Ş. ile Kibar'ın ilgilenmesini istediğini dile getiren M.K, sonrasında olayın yaşandığı ofise geçtiğini kaydetti.

Alkollü ve sinirli olduğunu belirttiği Kibar'ın yanına gelerek telefonda görüntülü görüştüğü Murat K. ile tartıştığını anlatan M.K, "Tartışmayı kaldıramayacağım deyip ofisten ayrıldım. Sonrasında gerçekleşen olayları görmedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, beyanlarda adı geçen Murat K. ile müşteki Ferit Ferdi B'nin gelecek celse Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ortamında hazır edilmesine ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit'te 4 Ağustos 2021'de Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki restoranda silahlı kavga çıkmış, Birol Kibar hayatını kaybetmiş, Bahadır Y, Ferdi Ferit B. ve Zekeriya Ş. yaralanmıştı.

Şüphelilerden Zekeriya Ş, Muharrem Ş. ve Bahadır Y. tutuklanmış, Ferdi Ferit B. ve Y.C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.