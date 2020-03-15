Kocaeli'de restoranda yangın - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki katlı ahşap restoranda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Maşukiye Mahallesi Alabalık Sokağı'nda iki katlı ahşap restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı restorandaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangının yakındaki restoran ve otele sıçramaması için önlem alan ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor.