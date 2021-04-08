Kocaeli'de rögara düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'de rögara düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

08.04.2021 01:13
Kocaeli'de rögara düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rögara düşen kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rögara düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir markette çalışan Aleyna Yıldırım, dışarıda bulunan ürünleri iş yerine taşırken kapağı açık rögarı fark etmeyerek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Yıldırım, bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Arda Duran, binanın alt katını su bastığı için tesisatçı çağırıldığını, rögarda tıkanıklık olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını belirtti.

Bu sırada market çalışanının dışarıdaki ürünleri içeri taşırken kapağın açık olduğunu fark etmeyerek düştüğünü dile getiren Duran, haber vermeleri üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kadını bulunduğu yerden kurtardığını söyledi.

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de rögara düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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