Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait amforalar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait amforalar ele geçirildi

29.05.2022 16:37
Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait amforalar ele geçirildi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri ve Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda amfora ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri ve Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda amfora ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasadışı tarihi eser ticareti yapıldığı ihbarı üzerine jandarma, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişiler ve adresleri tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda amfora ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.  Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, bu tür eserlerin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Devlet malını korumak her vatandaşın görevidir. Bilinçsizce yapılan kaçak kazılar, tarihi eserlere onarılamaz zararlar verir. Kültür varlıkları ancak devlet izniyle ve devletin izin verdiği görevlilerce yapılan bilimsel kazılarla açığa çıkarılabilir. İzinsiz kazı yaparak kültür varlıklarını açığa çıkarmak, satmak ve satın almak, yurt dışına kaçırmak yasaktır ve cezası vardır. Bu yüzden, duyarlı bir vatandaş olarak, kültür varlıklımızla ilgili bilgi edinmeli, çevremizdeki insanları bilgilendirmeli, kültürel mirasımıza sahip çıkmalı, onları korumalı, kollamak ve bizden sonra gelecek olan nesillere bilinçli bir şekilde aktarmalıyız" dedi.


Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait amforalar ele geçirildi
Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait amforalar ele geçirildi
Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait amforalar ele geçirildi
YORUMLAR
500
MARMARA DEPREMİNDE HASAR GÖREN 40 SANTİM EĞİMLİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI MARMARA DEPREMİNDE HASAR GÖREN 40 SANTİM EĞİMLİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI Kocaeli ve Sakarya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu Kocaeli ve Sakarya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu
Kaynak: DHA

Kocaeli, Bizans, Müze, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait amforalar ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 17:03:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait amforalar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement