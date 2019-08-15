Kocaeli'de Roman iki grup arasında silahlı kavga: 3'ü ağır 17 yaralı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Roman iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfeklerden ateşlenen saçmaların isabet ettiği 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
'nin Kandıra
ilçesinde Roman iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfeklerden ateşlenen saçmaların isabet ettiği 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Akçakayalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki Roman grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi pompalı tüfekle karşı gruptaki şahıslara ateş açtı. Ateşlenen saçmaların isabet ettiği 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Aydoğan
O., Emriye D. ve Levent O. isimli 3 vatandaşın hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri tarafından kalabalık grup dağıtıldı. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde pompalı tüfek ile karşı gruptakilere ateş ettiği belirlenen E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ
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