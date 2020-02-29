Kocaeli'de ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler T.K, R.D, A.G. ve S.A. gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.K'nin 23, R.D'nin 5, A.G'nin 5 ve S.A'nın da 4 ayrı suçtan kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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