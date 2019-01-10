Kocaeli'de Rüzgar Çatıları Uçurdu, Minareleri Parçaladı

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında İzmit ve Gölcük ilçesinde birçok evin çatısı uçarken, bir caminin minaresi parçaladı.

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında İzmit ve Gölcük ilçesinde birçok evin çatısı uçarken, bir caminin minaresi parçaladı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de gece saatlerine başlayan ve gündüz de etkisini yoğun şekilde hissettiren şiddetli rüzgar birçok evin çatısının uçmasına ve minarelerin de parçalanmasına neden oldu. Gölcük ilçesi Yeni Ferhadiye Mahallesi'nde etkisini yoğun bir şekilde hissettiren rüzgar sebebi ile mahallede bulunan bir çok evin çatısı uçarken, mahalle camisinin ise minaresi parçalandı. Sabah uyandığında çatıların uçtuğunu ve minarenin parçalandığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, mahallede incelemelerde bulundu. Büyük panik yaşayan vatandaşlar rüzgarın şiddetini düşürmesini beklediğini söyledi.



"Sabah uyandığımızda köyün durumu vahimdi"



Sabah uyandıklarında korkunç manzarayla karşılaştıklarını söyleyen Yeni Ferhadiye Mahallesi sakinlerinden Erdi Kayabay, "Çok hasar var. Evlerin, ahırların çatılar; caminin minaresi hasar gördü. Rüzgar akşam başladı, sabah uyandığımızda köyün durumu vahimdi. Köyde hasar çok. Çok sayıda evin çatısı uçmuş durumda, çok hasar var. Şu anda 2 tane ahır, 1 ev ve cami minaresi hasarlı durumda" dedi.



Şiddetli rüzgar İzmit'te de çatıların uçmasına neden oldu



Öte yandan Kocaeli genelinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar sabah saatlerinde İzmit ilçesinde bir evin çatısının uçmasına neden oldu. Uçan çatı, 2 bina arasında sıkışarak asılı kalırken, olay sırasında sokaktan geçen vatandaşların olmaması olası facianın önüne geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sokakta güvenlik önlemi alarak, uçan çatının oluşturduğu tehlikenin giderilmesi için çalışma başlattılar. Çatının uçma anını anlatan Muammer Atasoy, büyük bir panik yaşadığını belirterek, "Sabah çok rüzgar vardı. Cama çıktım dışarıya bakarken bir anda çatı bana doğru uçtu. Ben de şaşırdım, ne olduğunu anlamadım. Sabah saat 9.00 sıralarındaydı. Allah'tan o sırada kimse yoktu" diye konuştu. - KOCAELİ

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