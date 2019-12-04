Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de rüzgar türbini taşıyan tır devrildi
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Kocaeli'de rüzgar türbini taşıyan tır devrildi

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde rüzgar türbini yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Kocaeli'de rüzgar türbini taşıyan tır devrildi, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde rüzgar türbini yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Çamkonak Mahallesi'nde seyreden, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kanat uzunluğu 68 metre olan rüzgar türbinini taşıyan tır, Kerpe sapağı mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen tır, vinç yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kaldırıldı

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kandıra, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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