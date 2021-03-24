KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
24.03.2021 08:44
Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili olduKOCAELİ'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Yeşil alanlar ve araçların üzerinde ince bir kar tabakası oluştu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, Kartepe ve yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yapıldı.
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