KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

KOCAELİ'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Yeşil alanlar ve araçların üzerinde ince bir kar tabakası oluştu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, Kartepe ve yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yapıldı.