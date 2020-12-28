Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika

Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakla yaraladı

28.12.2020 22:57
Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakla yaraladı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir müşteri, tıraş olduğu berberde kesilen saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berberi ve esnaf komşusunu bıçakla yaraladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir müşteri, tıraş olduğu berberde kesilen saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berberi ve esnaf komşusunu bıçakla yaraladı.

Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde Beyazsaray İş Hanı'ndaki bir berberde tıraş olup saçına fön çektiren ismi henüz öğrenilemeyen bir müşteri, saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berber kalfası Oğuzhan Çiftçi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, Çiftçi'yi darbetmeye başladı. Berberin komşusu olan esnaf Ramazan Mutlu da kavgayı ayırmaya çalıştı.

Müşteri, Çiftçi ve Mutlu'yu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ramazan Mutlu'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli, Körfez, Çiftçi, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Chelsea, evinde Aston Villa 1-1 berabere kaldı Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift feci şekilde can verdi Bakan Koca, sağlık çalışanlarının mücadelesine destek istedi Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi Sınır komşumuzda yakıt dolu tankere düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için şartları zorluyor Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için şartları zorluyor         
22:54
Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü         
22:27
AB'den çarpıcı Rusya iddiası: Kendi aşısını satmak için diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvuruyor AB'den çarpıcı Rusya iddiası: Kendi aşısını satmak için diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvuruyor         
22:15
Yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi Yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi         
21:59
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme         
21:51
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik         
19:58
Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı         
17:59
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 23:07:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei