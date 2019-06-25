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Kocaeli'de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

6 dakika önce

KOCAELİ'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli'de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]


KOCAELİ'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi şafak baskınlarıyla gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyette bulundukları tespit edilen, İzmit, Darıca, Derince, Dilovası ilçelerinde yaşayan H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş., yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildi. 7 şüphelinin sorgusu, Terörle Müacedele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
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