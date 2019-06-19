Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sağanak
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Kocaeli'de sağanak

1 saat önce

Kocaeli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Kocaeli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, öğleden sonra bastıran sağanağın Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.
İtfaiye, zabıta ile İSU ekiplerinin, vatandaşların mağdur olmaması için adeta seferberlik ilan ettiği vurgulanan açıklamada, "220 ihbarı anında değerlendiren Büyükşehir ekipleri, Derince, Körfez ve İzmit ilçesinin 30 bölgesine müdahalede bulundu. Ani yağış nedeniyle su biriken yollara anında müdahale eden ekipler, ayrıca ev ve iş yerlerinde oluşacak tehlikelere karşı her türlü tedbiri aldı. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Derince, Körfez, İtfaiye, Kocaeli, Güncel
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