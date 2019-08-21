Kocaeli'de sağanak
1 saat önce
Kocaeli'de etkili olan sağanak Gebze ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:08 Kaynak: AA
'de etkili olan sağanak Gebze
ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından İnönü Mahalllesi Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi'nde yağmur suyu ve şebeke suyu hatlarının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.
Cadde üzerindeki bazı evlerde ise su baskını
yaşandı.
Olay yerine sevk edilen belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kocaeli'de aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.
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