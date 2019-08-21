Kocaeli'de sağanak
19 dakika önce
Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak, Gölcük ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:16 Kaynak: AA
'de etkili olan kuvvetli sağanak, Gölcük
ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah
saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Değirmendere
'de birçok menfez tıkandı. Menfezlerin suyu dışarı vermesiyle yollarda su birikintileri oluştu.
Sahilde bağlı olan bazı tekneler de yağış nedeniyle zarar gördü.
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