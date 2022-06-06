Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu - Son Dakika
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Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu

06.06.2022 15:03

Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı.

Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı.

Kocaeli'de öğle saatlerinde bastıran sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Özellikle Körfez ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak sebebiyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini ve alt geçitleri su bastı. Bazı sürücüler, geçmekte zorlandıkları su birikintilerinden araçlarının hızını düşürerek geçebildi. Vatandaşlar ise sağanaktan sığınacak yer aradı.

Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu
Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu
Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu
Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu
Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu
Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu
Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu
Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu - Son Dakika

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