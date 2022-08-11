Kocaeli'de sağanak etkili oldu... İş yerlerini su bastı, caddeler göle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle bazı iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısının ardından Kocaeli'de yağış etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, aniden bastıran sağanak kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Özellikle Kartepe ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Alt geçitleri su basan kentte bazı araçlar da yollarda kaldı. Bazı sürücüler, geçmekte zorlandıkları su birikintilerinden araçlarının hızını düşürerek geçebildi. Kartepe Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlar da sağanak sebebiyle suyla kaplandı. Sağanaktan en çok etkilenen noktalardan biri de Sarımeşe Mahallesi'nde bulunan Sezenler Caddesi oldu. Cadde sağanak sebebiyle adeta göle döndü.

Büyükşehir 763 ekiple görev başında

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Meteoroloji'nin sağanak uyarısının ardından Kocaeli Valiliği koordinesinde tüm önlemlerini almıştı. Günler öncesinden mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, 763 kişilik ekiple onlarca noktada görev başında.

Vali Yavuz'dan uyarı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Sevgili kardeşlerim, bugün çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Dere yataklarına yaklaşmayalım. Valiliğimizin koordinasyonunda her türlü tedbir alınmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.