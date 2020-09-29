Sağanak ve dolu etkili oldu (2) - Son Dakika

Kocaeli'de etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin bazı ilçelerinde aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar binaların saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Dolunun ardından araçlarında hasar olup olmadığını kontrol eden sürücüler, araçlarının üstünü örterek önlem aldı.

Yağış nedeniyle ana caddelerde de trafik yoğunluğu oluştu.